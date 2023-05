Влак, превозващ зърно, дерайлира в Крим (Видео, снимки)

Товарен влак, превозващ зърно, е дерайлирал в Крим, анексиран през 2014 г. от Русия, предадоха световните агенции, цитирани от БТА. Жертви няма, съобщиха местните власти. Предполага се, че става дума за саботаж. Инцидентът е станал в района на Симферопол. Няколко вагона от композицията са дерайлирали, каза губернаторът на Крим Сергей Аксионов. Four relay cabinets burned in Kazan, Russia - 🇷🇺 media. Five freight trains delayed. No video surveillance in that area, so it will be difficult to identify saboteurs.



An explosion on the railway in Crimea - 🇷🇺 media. Several freight wagons went off rails. Movement of electrical… pic.twitter.com/WSlFNMpuwt — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 18, 2023

В изявление местните власти казаха, че инцидентът е резултат от действията на трети лица. Властите на Русия редовно обвиняват Украйна за подобни саботажи.