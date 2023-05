Вижте как електрическа тротинетка се взривява в къща в Лондон (Видео)

Видеозапис показва момента, в който електрическа тротинетка се взривява, докато се зарежда в кухнята на къща в Лондон. Инцидентът е станал през уикенда, когато лондонската пожарна е изпратена по сигнал за пожар, пише Би Би Си.

Собственикът на тротинетката, който по това време е бил в къщата, каза, че е „благодарен, че е жив“.

От пожарната съобщават, че досега през тази година в Лондон са възникнали 48 пожара на електрически велосипеди и 12 на електрически тротинетки.

Собственикът разказа, че е купил тротинетката преди две седмици от онлайн магазин. След като се опитал да се справи с пламъците с помощта на одеяло, той получил задушаване от дима и е бил настанен в болница.

„Бях шокиран, шокиран съм и сега. Толкова съм благодарен, че никой друг не е пострадал“, казва мъжът.

На кадрите, заснети от две камери в коридора и в кухнята на къщата, се вижда как електрическата тротинетка за секунди се възпламенява, докато се зарежда.