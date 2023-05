За първи път след покушението Салман Рушди се появи публично

75-годишният писател Салман Рушди присъства на галавечер, организирана от ПЕН Америка в Ню Йорк, съобщи Асошиейтед прес. Това е първата публична поява на автора на "Сатанински строфи", след като беше нападнат и намушкан повече от 15 пъти с нож преди девет месеца. "I have sympathy with the women of Iran, they have fought so hard. I wish them luck," British author Salman Rushdie told @IranIntl's @maryam_rahmati on the sidelines of @PENamerica's gala, where Iranian writer Narges Mohammadi was awarded 2023 PEN/Barbey Freedom to Write Award. pic.twitter.com/rB6hNLeS67 — Iran International English (@IranIntl_En) May 19, 2023

Покушението бе извършено на 12 август м.г., докато писателят изнасяше лекция на сцената на института "Шътокуа" в щата Ню Йорк. 24-годишният Хади Матар от Ню Джърси го нападна, а Рушди се лекува дълго в болница, изгуби зрението на едното си око и изпитва трудности при писане заради прекъснати нерви на едната ръка. Матар пък пледира невинен по обвиненията в нападение и опит за убийство.

"Чувствам се прекрасно. От много време съм свързан с ПЕН Америка и съм щастлив да бъда сред писатели и хора на книгата.", заяви Салман Рушди, който е изпълнявал длъжността председател на ПЕН Америка - организация, която защитава свободното изразяване в литературата.

През 1989 г. иранският аятолах Хомейни издаде фетва срещу Рушди заради романа му "Сатанински строфи". Писателят обаче отдавна се движеше свободно, с минимални мерки за сигурност и не се е чувствал застрашен преди атаката с нож от Хади Матар, предаде dir.bg.

"Тежките наранявания вече са излекувани. Чувствам палеца, показалеца и долната половина на дланта си. Правя много терапия на ръце и ми казаха, че се справям доста добре", обясни 75-годишният Рушди.