Световни звезди скърбят за загубата на великата Тина Търнър

Знаменитости по цял свят споделят мъката си по загубата на Кралицата на рокендрола Тина Търнър. Тя почина на 83 години след дълго боледуване в дома си в Швейцария.

Звезди от ранга на певицата Алиша Кийс, певецът Браян Адамс, актрисата Сара Джесика Паркър, актрисата Вайола Дейвис споделиха в профилите си в социалните мрежи редове, посветени на Тина.

"Каква жена, какъв живот, какъв воин", пише Алиша Кийс с дълбока почит към Търнър. "В деня, в който Ви срещнах, г-жо Търнър, не можех да повярвам, че стоя в присъствието на вашето величие! Песните, които изпяхте, ни дадоха кураж да излезем и да бъдем пълноценни. Вие сте невероятна сила като жена и изпълнител!", споделя още за нея изпълнителката. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Alicia Keys (@aliciakeys)

"Благодаря ти, че беше вдъхновение за милиони хора по цял свят. Че говореше искрено и твоят глас беше подарък за нас! Това е единствената любов и това е всичко", отбеляза певецът Браян Адамс. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Bryan Adams (@bryanadams)

"Просто най-добрата. Почивайте в мир, г-жо Търнър. Обичах Ви и Ви обичам", сподели в профила си Сара Джесика Паркър. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от SJP (@sarahjessicaparker)

"Емблематична. Красива. Брилянтна. Боец. Ти беше моето детство. Господ си прибра един ангел днес - кралица Тина Търнър", написа актрисата Вайола Дейвис. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от VIOLA DAVIS (@violadavis)