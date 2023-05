Огромен пожар пламна в центъра на Сидни (Видео)

Огромен пожар обхвана днес многоетажна сграда в центъра на Сидни, предаде Ройтерс.

Службите за спешна помощ са отцепили района, докато пожарникарите се борят с огнената стихия.

Според репортаж, излъчен по телевизията, огънят се е разразил в сграда близо до централната железопътна гара в Сидни, като автомобил, паркиран недалеч от мястото, също е пламнал. Освен това кадрите показват как искри от огъня се простират до балкона на съседна сграда. Woah huge fire in the heart of Surry Hills right now in Sydney, sent by @annamccrea37 @abcnews @abcsydney. pic.twitter.com/HMQGwmvr2T — Evelyn Leckie (@Evelyn_Leckie) May 25, 2023

Движението на влаковете, свързващи центъра с покрайнините на града и минаващи близо до мястото на инцидента, временно е спряно, съобщиха от транспортната служба в щата Нов Южен Уелс.