Вижте първи кадри от мястото на убийството на Красимир Каменов-Къро (Видео, снимки)

Появиха се първи кадри от мястото на убийството на Красимир Каменов-Къро в РЮА.

Както по-рано съобщихме, Красимир Каменов-Къро и жена му са били убити в Кейптаун, Република Южна Африка. Убита е и икономката им.

Говорителят на южноафриканската полицейска служба (SAPS) полковник Андре Траут заяви, че четирите тела са открити около 8:20 ч. сутринта в четвъртък.

[WATCH]



Police say they were called out to the crime scene just after 8am this morning, and found 2 males and 2 females aged between 40 and 50 years old with gunshot wounds. The motive of the shooting is unknown at this stage @NtuthuzeloNene pic.twitter.com/gfwFAgZ0ro — EWN Reporter (@ewnreporter) May 25, 2023

Жертвите са две жени и двама мъже. Те са на възраст между 40 и 50 години и се смята, че са от български произход.

Мотивът за масовото убийство в Констанция все още не е установен.

По случая са назначени детективи от отдел "Тежки престъпления и престъпления, свързани с насилие". Към 12:35 ч. местно време в четвъртък експертите по криминални престъпления все още претърсваха мястото на убийството.

Бизнесменът Красимир Каменов по прякор Къро беше обявен за издирване с червена бюлетина на Интерпол по искане на българските власти. Каменов се издирва по подозрения за заплаха за убийство, изнудване и убийство.

Той е обвиняем в подбудителството на бившия полицай Любомир Иванов, който беше застрелян в столичния квартал „Лозенец“ миналата година.

Любомир Иванов беше разстрелян пред дома си в София на 25 март. Иванов е бивш шеф на "Криминална полиция" в едно от столичните районни управления, напуска системата през 2014 г. През 2018 г. го издирваха с Интерпол като участник в престъпна група за производство и продажба на нелегални цигари.

Успоредно с това прокуратурата уличи Каменов като част от заговор, с участието и на други криминално проявени лица, както и подсъдими като Цветан Василев, в заговор за дискредитиране на висши магистрати и полицаи.

Очаквайте подробности!