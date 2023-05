Пожар е избухнал в търговски център в Истанбул. На мястото на инцидента има много пожарни екипи. Това става ясно от видео, публикувано в туитър от Kaygihaber.

İstanbul #İstinye'de bulunan bir #AVM'de yangın çıktı.



Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi#sondakika pic.twitter.com/nUMv8AQ3ug — Kaygı (@Kaygihaber) May 25, 2023

A fire broke out in the fashionable Istinye Park shopping center in #Istanbul/#Turkey. pic.twitter.com/bGH0WGUPPV — Karina Karapetyan (@KarinaKarapety8) May 25, 2023

Очаквайте подробности.