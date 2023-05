Пътник на самолет отворил вратата по време на полет (Видео)

Пътник, който не е бил пиян, отворил по време на полет вратата на самолет на “Асиана еърлайнс”(Asiana Airlines), който по-късно се приземил благополучно на южнокорейско летище, съобщиха представители на авиокомпанията и правителството в Сеул, предаде Асошиейтед прес.

Пасажери се опитали да му попречат, но в крайна сметка нарушителят отворил вратата частично, съобщиха от министерството на транспорта. Това се случило, когато машината била на височина около 250 м и правела подход за приземяване.

Полицията съобщи, че задържаният 33-годишен мъж не е бил пиян по време на задържането, но какви са били мотивите за постъпката му остава неясно.

"Трудно е да се проведе нормален разговор с него", заяви служител. "Ще разследваме мотива за престъплението и ще го накажем".

Полицията съобщи, че нарушителят е пътувал сам.

Самолетът със 194 души на борда извършвал едночасов полет от южния остров Чеджу в Корейския проток към южнокорейския град Тегу. Не беше съобщено веднага колко време е била отворена вратата по време на полета.

Сред пътниците имало тийнейджъри спортисти, които пътували за участие в състезания по лека атлетика в Улсан, предаде БТА.