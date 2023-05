Японската полиция арестува днес млад фермер, за който се подозира, че е убил четирима души, сред които и двама полицаи в Накано, в префектура Нагано, в Централна Япония, предаде Франс прес. Това масово убийство потресе цяла Япония.

Тридесет и една годишният Масанори Аоки е заподозрян, че е намушкал смъртоносно с дълъг нож вчера следобед една жена насред полето. После, когато на местопрестъплението дошли двама полицаи, той ги застрелял с ловна пушка, след което се барикадирал в дома си, в който живеел с баща си - общински съветник в Накано, както и с майка си и леля си. Последвала полицейска обсада на къщата. Двете жени успели да избягат от нея през нощта. От мястото се чували спорадични изстрели цяла нощ. Междувременно полицията установила, че мъжът е нападнал преди това още една жена, която била тежко ранена и починала по-късно. Масовият убиец бе арестуван малко след 4,30 ч. тази сутрин. Арестуваха фермер, убил четирима в Япония Снимка: Ройтерс

Засега мотивите на масовото убийство остават неизвестни. Съседи на мъжа го описват като спокоен човек, посветил се на отглеждане на стафиди.

Началникът на полицията в Нагано Ивао Кояма описва престъплението като "акт на изключителна омраза, потресъл не само жителите на префектурата, но цялото японско общество. По случая е започнало разследване, в което са мобилизирани 100 следователи.

Убийствата в Япония са рядкост, където носенето на огнестрелни оръжия е обект на строги законови разпоредби. През 2022 г. в страната са били убити с огнестрелно оръжие само 4 души. Но миналата година Япония бе разтърсена от убийството със самоделно огнестрелно оръжие на бившия премиер Шиндзо Абе по време на митинг в Нара. А миналия месец мъж бе арестуван, след като хвърлил самоделно взривно устройство по посока на премиера Фумио Кишида по време на негово посещение в малко риболовно пристанище в префектура Вакаяма, предаде БТА. Кишида не пострада при тази атака.

Police officers surround the scene of a stabbing and shooting incident in Nakano, Nagano Prefecture, central Japan, in this photo taken by Kyodo on May 26, 2023.

A car carrying a man who committed a shooting and stabbing incident enters the Nakano Police Station in Nakano, Nagano Prefecture, central Japan, in this photo taken by Kyodo on May 26, 2023.