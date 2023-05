Мъжът, отворил врата на летящ самолет, се задушавал и искал да слезе

Южнокорейските медии съобщиха днес, че мъжът, отворил вчера вратата на авариен изход на самолет по време на вътрешен полет, казал на полицията, че се е задушавал и се е опитал по-бързо да слезе още преди машината да е кацнала, предаде Асошиейтед прес.

Дванадесет души бяха пострадаха леко, когато мъжът отвори вратата на самолет Еърбъс А321 на „Асиана еърлайнс“ в петък, причинявайки разхерметизиране на салона. Самолетът, който летял към град Тегу от южния остров Чеджу, кацнал благополучно, предаде БТА.

Мъжът беше задържан от полицията в Тегу за предполагаемо нарушаване на закона за сигурност на въздухоплаването. Ако бъде признат за виновен, той може да получи до 10 години затвор.

33-годишният нарушител казал на полицията, че е искал да излезе от самолета, защото чувствал, че се задушава, съобщи агенция Йонхап, като се позова органите на реда.

Според Йонхап мъжът обяснил, че бил в стрес, след като наскоро загубил работата си.

Други южнокорейски медии разпространиха подобна информация за мотивите на мъжа. В съобщенията се казва, че полицията в Тегу е поискала официална заповед за ареста му.

Самолетът превозвал 194 души, включително ученици спортисти на път за състезание по лека атлетика. Мъжът отворил вратата, когато самолетът захождал за приземяване на летището в Тегу и бил на височина 213 метра.

Пасажери, които били откарани в болници, са били лекувани главно за леки проблеми като затруднено дишане.