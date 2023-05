След среща с Путин: Лукашенко в болница в критично състояние?

Твърдението е на бившия му опонент в президентската надпревара в Беларус

Беларуският президент Александър Лукашенко е в критично здравословно състояние и е приет по спешност в болница. Това съобщи в туитър неговия опонент Валери Цепкало, бившият кандидат за президент на страната и бивш посланик в САЩ.

The #Kremlin has initiated "Cover-up" operation through spreading information about a scheduled medical examination of #Lukashenko, although it is no secret that he has made for himself the most advanced diagnostic equipment in his private clinic at the amount of 100 million… pic.twitter.com/lllwHg5OG2 — Valery Tsepkalo (@ValeryTsepkalo) May 28, 2023

„Според предварителната информация, подлежаща на допълнително потвърждение, Лукашенко е бил транспортиран спешно до Централната клинична болница на Москва след срещата му при закрити врата с Путин“, написа Цепкало в профила си в туитър. По негови думи беларуският лидер е бил подложен на процедури за пречистване на кръвта.

„В момента той остава под медицински грижи там. Мобилизирани са водещи специалисти за справяне с критичното му състояние. Извършени са процедури за пречистване на кръвта и състоянието на Лукашенко се счита за нетранспортируемо", допълва бившият посланик в САЩ.

„Оркестрираните усилия за спасяване на беларуския диктатор имаха за цел да разсеят спекулациите относно предполагаемото участие на Кремъл в неговото отравяне", пише още той.

Информацията се появи, след като Русия и Беларус подписаха споразумение в четвъртък, което формализира разполагането на тактически ядрени оръжия на Москва на територията на нейния съюзник, въпреки че контролът върху оръжията остава в Кремъл.

Руският президент Владимир Путин обяви разполагането на оръжия с по-малък обсег в Беларус по-рано тази година в ход, който широко се възприема като предупреждение към Запада, тъй като той засили военната подкрепа за Украйна.

Кога ще бъдат разположени оръжията не беше обявено, но Путин каза, че изграждането на хранилища за тях в Беларус ще бъде завършено до 1 юли.

Също така не е ясно колко ядрени оръжия ще бъдат държани в Беларус. Правителството на САЩ смята, че Русия разполага с около 2000 тактически ядрени оръжия. Те включват бомби, които могат да се носят от самолети, бойни глави за ракети с малък обсег и артилерийски снаряди.

Тактическите ядрени оръжия са предназначени за унищожаване на вражески войски и оръжия на бойното поле. Те имат сравнително малък обсег и много по-малък капацитет от ядрените бойни глави, монтирани на стратегически ракети с голям обсег, които са способни да заличат цели градове.