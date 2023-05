25 военни са ранени по време на сблъсъците в Косово (Видео, снимки)

Двадесет и пет военни от многонационалните сили на НАТО в Косово Кейфор (KFOR) са били ранени по време на сблъсъци в северната част на страната, предадоха световните агенции.

Там сръбски протестиращи настояват за изтеглянето на етнически албански кметове. Новината за ранените военни съобщи Кейфор в изявление тази вечер.

Няколко военнослужещи от италианския и унгарския контингент на Кейфор са били мишена на непровокирани атаки и са били ранени, като раните им включват фрактури и изгаряния, дължащи се на експлозия на взривни устройства, се пояснява в изявлението. Атаките бяха определени от НАТО като неприемливи, предаде БТА.

А по повод новината, че сред ранените има и италиански военни, италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че осъжда възможно най-твърдо случилото се и нарече атаката срещу военните на НАТО абсолютно неприемлива и безотговорна. "Няма да толерираме нови атаки срещу Кейфор. От фундаментално значение е да се избегнат нови едностранни действия от страна на косовските власти и всички страни незабавно да направят стъпка назад, за да се намалят напреженията", заяви Мелони.