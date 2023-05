В болницата в австрийския град Мьодлинг близо до столицата Виена е възникнал пожар, при който са загинали трима пациенти - съответно на 75, 78 и 81 години, предаде АПА, като се позова на властите. 3 dead in Austria hospital fire https://t.co/QFdXEhF6Cm pic.twitter.com/65xCEG2LDN — The Malaysian Insight (@msianinsight) May 30, 2023

По техни данни огънят е тръгнал от третия етаж на лечебното заведение.

20 души са леко ранени. Наложило се е да бъдат преместени около 90 пациенти, предаде БТА. Three patients died in fire in hospital Austria #Austria #Hospital #Three #Vienna https://t.co/eVmOex06mO — IdeallyaNews (@IdeallyaNews) May 30, 2023

Австрийската полиция разследва причините за пожара.