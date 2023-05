Проучване: Всеки четвърти европеец има антисемитски нагласи

Ново проучване на Лигата срещу поругаването (ЛСП/ Anti-Defamation League) установи, че приблизително един от всеки четирима жители на европейските държави, анкетирани за проучването през 2023 г., таи антисемитски нагласи, съобщи в. "Джерузалем пост".

В Източна Европа се наблюдава значителен спад в показателите на индекса на антисемитизма в Украйна (от 46% на 29%), Полша (от 48% на 35%), Унгария (от 42% на 37%) и Русия (от 31% на 26%). Въпреки това общите антисемитски нагласи остават по-високи в Източна Европа в сравнение със Западна Европа, като в Унгария и Полша те се споделят от един на всеки трима респонденти.

Европейското проучване на ЛСП е последната част от The ADL Global 100: An Index of Antisemitism. Проведено за първи път през 2014 г., то е най-обширното проучване на антисемитските нагласи в световен мащаб, провеждано някога, като обхваща 102 държави и територии, предаде БТА.

Тези статистически данни са драматични, защото показват, че въпреки постигнатия известен напредък в намаляването на антисемитските нагласи в някои страни, антисемитизмът остава дълбоко вкоренен проблем в цяла Европа. Фактът, че всеки четвърти жител на изследваните европейски държави е с антисемитски нагласи, е тревожна статистика, която подчертава необходимостта от продължаване на усилията за борба с антисемитизма, отбелязва "Джерузалем пост".

Новото проучване установи, че някои от най-упоритите антиеврейски нагласи остават дълбоко вкоренени в 10 европейски държави. Анкетата констатира също, че един от всеки трима респонденти в шест западноевропейски държави смята, че евреите са по-лоялни към Израел, отколкото към родните си страни. В Испания един на всеки четирима души е склонен да вярва в класически антисемитски стереотипи - особено в пропитите от омраза вярвания за евреите и парите и за евреите, които контролират правителството.

В съответствие с предишни проучвания, сред шестте държави в Западна Европа, включени в проучването, Испания остава с най-високо ниво на антисемитски нагласи - 26% от населението таи обширни антисемитски убеждения, следвана от Белгия (24%), Франция (17%), Германия (12%) и великобритания (10%). Нидерландия регистрира най-ниския резултат от 10-те държави, включени в индекса на антисемитизма, като само 6% от анкетираните имат антисемитски възгледи.

Антисемитските нагласи са по-силно застъпени в Източна Европа

В Източна Европа антисемитските нагласи са още по-силно застъпени. Въпреки скромния спад във всяка от четирите изследвани страни, все още има високи нива на антисемитски убеждения в Унгария (37%), Полша (35%) и Русия (26%).

Най-големият спад в нагласите на омраза срещу евреите е регистриран в Украйна, където антисемитските нагласи са спаднали от рекордно високите 46% през 2019 г. до 29% през 2023 г., което може би се дължи отчасти на популярността на президента евреин Володимир Зеленски, чийто рейтинг се е повишил драстично през последните няколко години в отговор на действията му на фона на руските военни атаки, посочва "Джерузалем пост".

"Драматичното (намаляване) на антисемитските нагласи в Украйна изглежда е свързано с популярността на президента Зеленски - лидер, който е горд евреин и публично говори за своето наследство", коментира в изявление Джонатан Грийнблат, главен изпълнителен директор и национален директор на ЛСП. "Въпреки че резултатите от проучването не отговарят пряко на въпросите за причинно-следствената връзка, няма съмнение, че наличието на президент евреин, който е възхваляван за отговора си на руската агресия, изглежда е повлияло на възприятията за евреите сред обикновените украински граждани", заключи той.

Други основни констатации от проучването European Global 100 Survey са:

- Русия и Испания оглавиха списъка на държавите с най-многобройно население, вярващо в класически антисемитски тропи. В Русия близо 30 милиона души от 115-милионното възрастно население са привърженици на класически антисемитски убеждения. В Испания 10 милиона души от 39 милиона пълнолетни жители имат антисемитски убеждения.

- В Западна Европа двойната лоялност е най-разпространеният антисемитски стереотип, като голяма част от населението вярва, че евреите са по-лоялни към Израел, отколкото към собствената си страна. Повече от половината испанци (56%) смятат, че това твърдение е "вероятно вярно", както и 46% в Белгия, 38% в Нидерландия, 37% във Франция и 34% във Великобритания.

- В Източна Европа стереотипът за двойната лоялност е още по-разпространен - 62% в Полша, 48% в Унгария, 38% в Украйна и 36% в Русия.

- Информираността за Холокоста е почти универсална в цяла Европа, но отричането на Холокоста е значително по-често срещано в Източна Европа. В Унгария и Украйна 19% от анкетираните са съгласни с твърдението, че "Холокостът е мит и не се е случил", или твърдят, че броят на загиналите евреи е "силно преувеличен".

В Русия и Полша отричащите Холокоста са съответно 17% и 15%. Германия и Нидерландия са на най-ниско ниво по отношение на отричането на Холокоста - съответно 5 и 4 процента.

- Дори в страните, в които антисемитизмът е на ниско ниво, вярата във вредните стереотипи за евреите все още е обезпокоително висока. В Нидерландия, която има най-нисък индекс от 6 %, 18 % от анкетираните са съгласни, че "евреите имат твърде голяма власт в света на бизнеса", а 38 % смятат, че "евреите са по-лоялни към Израел, отколкото към тази страна". Същото важи и за Франция, където 28% твърдят, че евреите имат твърде голяма власт в бизнеса, а 37% вярват в двойствената лоялност.