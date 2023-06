Тежка катастрофа в САЩ е заснета от камерата на полицай. Кола се удря в задната част на пътна помощ.

Видеото е от американския щат Джорджия. Полиция и камион с платформа са спрели на пътя заради друг пътен инцидент. Колата връхлита задната част на платформата и излита във въздуха, приземявайки се няколко метра по надолу.