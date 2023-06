Над 230 загинали при влаковата катастрофа в Индия (Снимки, видео)

Най-малко 233 души са загинали и 900 души са получили наранявания при снощната катастрофа на два пътнически влака в индийския щат Одиша, която е най-смъртоносният железопътен инцидент в страната от повече от десетилетие, предаде Ройтерс, като се позова на държавни служители в източния индийски щат.

Очаква се броят на жертвите да се увеличи, заяви главният секретар на щата Прадип Джена в своя публикация в "Туитър". Той допълни, че на място са били извикани над 200 линейки, а към 80-те лекари, които вече са били там, са били мобилизирани още 100.

На снимки от мястото на катастрофата се вижда как спасители се катерят по смачканите останки на един от влаковете, за да намерят оцелели. На кадри от видеоклипове, споделени в социалните медии, се вижда как пристигат множество линейки, а също и хора, извадени от преобърнатите вагони.

Стотици млади хора се наредиха на опашка пред правителствена болница в Одиша, за да дарят кръв.

Спасителни екипи са мобилизирани от град Бубанесвар в щата Одиша и Калкута в Западен Бенгал, съобщи индийският федерален министър на железниците Ашвини Вайшнав.

Три екипа на Националните сили за реагиране при бедствия са на мястото на произшествието, а в момента се мобилизират още шест екипа, съобщи агенцията.

Сблъсъкът е станал около 19:00 ч. местно време (13:30 ч. по Гринуич) когато експресен влак, пътуващ от Бангалор до Ховрах в Западен Бенгал, дерайлирал и се блъснал в експрес, който пътувал от Калкута до Ченай, съобщиха железопътни служители.

Главният министър на Одиша Навин Патнаик заяви, че в момента приоритетът на властите е "извозването на живите до болниците". Той обяви днешния ден за ден на държавен траур в знак на уважение към жертвите.

На мястото на инцидента се провеждат спасителни операции и на засегнатите се оказва "цялото възможно съдействие", заяви премиерът на Индия Нарендра Моди в своя публикация в "Туитър".

Според индийските железници мрежата им осигурява пътуването на над 13 милиона души всеки ден. Държавният монополист обаче има лоши резултати по отношение на безопасността поради застаряващата инфраструктура, посочва Ройтерс и БТА.

Над 230 загинали при влаковата катастрофа в Индия Снимка:РОйтерс

