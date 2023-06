Как най-младата милиардерка попадна в затвора

Създателката на биотехнологичната стартъп компания Theranos, Елизабет Холмс, е най-новият обитател на федералния затвор в Брайън, Тексас. Тя ще прекара 11 години зад решетките, съобщава Би Би Си.

Обявената по-рано за "най-млада милиардерка в света" ще може да работи заедно с останалите затворници за средно около 60 цента на час. Как се стигна до падението на Холмс?

Идея за милиарди

През 2003 година 19-годишната Елизабет Холмс основава биотехнологичната си фирма Theranos.

С баща, вице-президент на корпоративния гигант Enron и майка с големи политически връзки, тя е орисана "самостоятелно" да изгради успешна бизнес кариера. След като прекарва една година в Университета в Станфорд, Холмс се сдобива с "идея за милиарди", пише Дир.бг.

Американката решава да създаде революционен уред за кръвни тестове, който ще може да извършва над 240 различни изследвания само от капка кръв.

Създаването на подобна машина би революционизирало медицината, правейки я много по-достъпна и евтина.

Връзките на Холмс й дават необходимия тласък. Тя успява да привлече могъщи инвеститори - издателят Рупърт Мърдок влага 100 милиона долара в нейния стартъп. Същата сума добавя и Бетси де Вос - бивш министър на образованието в САЩ.

Фирмата на Холмс привлича много влиятелни фигури и редица инвеститори. В Надзорния съвет са някогашните външни министри на САЩ - Хенри Кисинджър и Джордж Шулц.

По време на скъпи събития тя изнася речи с дълбок баритонов глас и стил наподобяващ този на Стив Джобс.

Не след дълго компанията Theranos обявява наличието на работещ прототип на революционната си машина за кръвни изследвания. До края на 2014 г. името на Холмс се появява в 18 патента в САЩ и в 66 чуждестранни патента.

Списание "Форбс" признава Холмс за най-младата жена милиардер в света и я класира на 110-то място в класацията "400 на Форбс" през 2014 г.

Theranos е оценена за 9 милиарда долара, като по това време компанията вече е набрала 400 милиона долара в рисков капитал.

Мрежа от лъжи

Оказва се, че в продължение на десетилетие Холмс е изплитала мрежа от лъжи. Парите, които компанията й била набрала, се ползвали за хитър маркетинг и поддържане на имидж. Целта била обещаната "медицинска революция" да изглежда постижима за инвеститорите.

Разработеният от фирмата на Холмс уред за кръвен анализ бил наречен "Едисън". Големината му била като на принтер, а дизайнът - футуристичен и в стилен черен цвят.

Вместо рекламираните 240 различни теста, машината можела да открие единствено дали някой има херпес или не.

През 2015 година репортер на "Уолстрийт Джърнъл" разкрива, че Елизабет Холмс тайно е използвала уреди за анализ на фирмата Siemens.

Холмс обаче отхвърля обвиненията: "Никога не сме използвали чужди лабораторни уреди. Всеки тест е бил провеждан с разработената от нас технология", твърди тя.

По това време уредът "Едисън" вече се ползва от редица аптеки в САЩ и постоянно дава грешни резултати. Мрежата от лъжи започва да се разплита.

През януари 2016 г. регулаторните органи в САЩ установяват нередности в работата на компанията на Холмс. Няколко месеца по-късно тя получава забрана да притежава, оперира или ръководи фирма за кръвни тестове. Следват масови откази от употребата на уреда "Едисън".

На Холмс и нейния съдружник Рамеш Балуани са повдигнати обвинения в измама. Според съда тя е взела 700 милиона долара от инвеститори, рекламирайки фалшив продукт.

700 съкилийника

Делото се гледа в продължение на 4 години и стига до логичен и справедлив завършек. Холмс и Балуани ще трябва да платят 452 милиона долара обещетения. Освен това "най-младата милиардерка в света" ще прекара 11 години зад решетките.

Рядкост е шефовете на технологични компания да влизат в затвора.

Би Би Си съобщава, че Холмс ще има между 500 и 700 съкилийника. В много отношения обаче тя е извадила късмет. Затворът в Брайън, Тексас е с лек режим. Хората попаднали в него обикновено са там за "ненасилствени престъпления". Зад стените му са дребни дилъри на наркотици, финансови злоупотреби, документни измами и други.

Правителството на САЩ се надява, че тежкото положение на Холмс ще възпре шефовете на стартъпи от Силициевата долина да правят гръмки заявления, само за да вземат парите на инвеститорите.

В сълзливи забележки преди произнасянето на присъдата й през ноември, Холмс каза, че съжалява за провалите си в Theranos "с всяка клетка в тялото си", но не призна никакви престъпни действия.

Историята й вече е вдъхновила няколко филма. През 2019 година НВО пуска документалната лента The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley. Миналата година се появява сериала от 8 епизода The Dropout.