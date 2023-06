Журналистка от Хонконг обжалва успешно съдебно решение

Награждавана журналистка от Хонконг обжалва успешно своя присъда, свързана с работата ѝ по документално разследване, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че това е много рядък случай на съдебно решение е в подкрепа на свободата на медиите в китайския специален административен район.

През април 2021 г. Бао Чой бе призната за виновна за това, че е измамила властите, като е получила данни за собствеността на превозни средства и ги е използвала за журналистически цели, въпреки че в онлайн заявлението си е декларирала, че ще използва получената информация за "други въпроси, свързани с движението и транспорта".

Разследващата журналистка се опитвала да разкрие извършителите на нападение срещу демонстранти и пътници на железопътна гара по време на масовите протести през 2019 г. в рамките на подготвян от нея документален филм. Тогава Чой бе глобена със 6000 хонконгски долара (765 американски долара) за два случая на предоставянето на неверни твърдения.

Самата тя тогава нарече случилото се "много мрачен ден за всички журналисти в Хонконг". Съдебното решение, влошаващо състоянието на медийната свобода в града, предизвика възмущение сред местната журналистическа общност.

Днес градският съд в Хонконг единодушно отсъди в полза на Чой с писмено решение, като по този начин отмени съдебното решение на по-долна инстанция. Той се аргументира, че няма основания да се смята, че тя е постъпила недобросъвестно.

Бао Чой заяви пред репортери пред сградата на съда, че е щастлива от съдебното решение, което е припомнило значението на защитената от законодателството свобода на печата и словото в Хонконг. Тя изрази надежда, че това ще бъде окуражаваща новина за всички журналисти, които все още работят там.

"7.21 Кой притежава истината?" (7.21 Who own the truth?), на който Бао Чой е съпродуцент, спечели наградата за документален филм на китайски език на фестивал за документална журналистика през 2021 г. Журито приветства филма като "класика в разследващите репортажи", която е проследила "и най-малките улики, разпитвайки властимащите без страх или желание за облагодетелстване".

Вследствие на репресиите, последвали протестите през 2019 г., две гласовити медии - "Епъл дейли" (Apple Daily) и "Стенд нюз" (Stand News), бяха принудени да затворят, а някои от техните ръководители са съдени, отбелязва АП.

На основателя на "Епъл дейли" Джими Лай са повдигнати обвинения в заговор в съответствие със закона за националната сигурност, наложен от Пекин на Хонконг през 2020 г. Двама бивши редактори на "Стенд нюз" бяха обвинени по закон от колониалната ера за противодържавна дейност, който все по-често бива използван за заглушаване на инакомислието, посочва АП.

Бившата британска колония се върна под управлението на Китай през 1997 г., но според критици обещанията на Пекин, че ще запази свободите в града, са все по-изпразнени от съдържание. Китайският специален административен район заема 140-о място от 180 държави и територии в най-новия Световен индекс за свобода на печата на "Репортери без граници", публикуван миналия месец. Неправителствената организация, която следи състоянието на медийната свобода по света, заяви, че градът е претърпял безпрецедентно влошаване след 2020 г., когато влезе в сила законът за националната сигурност.