Иран представи първата си хиперзвукова балистична ракета (Видео)

Иран представи днес първата си хиперзвукова балистична ракета, която официални представители на Ислямската република определиха като собствено производство, съобщи официалната информационна агенция ИРНА.

Това вероятно ще засили опасенията на Запада относно ракетните способности на Техеран, отбелязва Ройтерс.

Иранските държавни медии публикуваха снимки на ракетата, наречена "Фатах", по време на церемония, ня която присъства президентът Ебрахим Раиси и командири от елитната иранска Революционна гвардия.

Хиперзвуковите ракети могат да летят със скорост поне пет пъти по-висока от тази на звука и по комплексна траектория, което ги прави трудни за прехващане, отбелязва Ройтерс.

Държавната телевизия заяви, че иранската ракета "Фатах" може да поразява "модерните системи за ракетна отбрана на противника" и представлява голям напредък в областта. "Тя може да заобиколи най-модерните противоракетни системи на Съединените щати и ционисткия режим, включително израелската система "Железен купол" (Iron Dome)", се казва в изявлението.

Максималната скорост на "Фатах" може да достигне до около 15 000 км/ч., твърди иранската медия, което е около 14 пъти над скоростта на звука, пише БТА. Iran introduces Fattah, its first domestically-made hypersonic ballistic missile pic.twitter.com/STZIgrNcS5 — TRT World Now (@TRTWorldNow) June 6, 2023

Въпреки неодобрението от страна на Съединените щати и Европейския съюз Ислямската република заяви, че ще продължи да развива програмата си за отбранителни ракети. Западните военни анализатори обаче твърдят, че Иран понякога преувеличава с ракетните си възможности.

Опасенията относно иранските балистични ракети допринесоха за решението през 2018 г. на тогавашния президент на САЩ Доналд Тръмп да се оттегли от ядрената сделка, постигната във Виена през 2015 г. Косвените преговори между Техеран и администрацията на настоящия американски президент Джо Байдън за спасяване на ядрената сделка са в застой от септември, отбелязва Ройтерс.