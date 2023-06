Фон дер Лайен за новия БГ кабинет: Поздравления! Очаквам да работим заедно

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи поздрав към новоизбраното българско правителство.

Поздравления, Николай Денков, за положената клетва като премиер на България, написа тя в Туитър. Поздравления и за моята бивша колега и вицепремиер Мария Габриел. Очаквам да работим заедно по общите европейски въпроси, за силна България и за силна Европа, допълва Фон дер Лайен. Congratulations, Nikolay Denkov, on being sworn in as Bulgaria’s Prime Minister.



And congratulations to my former colleague and new deputy Prime Minister @GabrielMariya.



Looking forward to working with you on our common EU agenda, for a strong Bulgaria in a strong Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 6, 2023

Кабинетът "Денков-Габриел" бе избран от депутатите в Народното събрание във вторник. Акад. Николай Денков официално е новият премиер на България. Неговата кандидатура бе гласувана с 132 гласа "за", а 69 от депутатите бяха против.

Структурата на кабинета бе подкрепена от 132 депутати, против бяха 69, нямаше въздържали се. Отново двама от ДПС удариха рамо за правителството, а един от ГЕРБ бе контра.

Същото се повтори и с имената за министри, като гласовете "за" вече бяха 131.