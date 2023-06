Нападение с нож над деца във Франция, съобщи BBC. При атаката има ранени, информира вътрешният министър на страната.

Шест деца са били ранени при масово намушкване във френския град Анси, съобщава АФП, позовавайки се на източник от службите за сигурност. Au moins 7 personnes dont 6 enfants en bas âge ont été blessés dans un parc à Annecy par un homme qui a été interpellé par la police. Quelle horreur... https://t.co/8WAynsrVKU — Nils Wilcke (@paul_denton) June 8, 2023

Според френски медии, мъж с тюрбан е нападнал деца този четвъртък сутринта на малка детска площадка в Анси, Горна Савоя. Няколко от тях са ранени, а едно е в тежко състояние. Un syrien 🇸🇾 demandeur d'asile vient de poignarder 🔪 des enfants de 3 ans dans un square à Annecy, jusqu'à quand et jusqu'à où on va aller dans la violence sans que les autorités ne réagissent???



Les minutes de silence et les visites de ministres sur place ne sauvent personne. pic.twitter.com/dpFWdGz7ym — Vive la France!🇫🇷 (@AssociationAAS1) June 8, 2023