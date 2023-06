Урсула фон дер Лайен говори с Денков, приветства готовността за реформи

"Хубав първи телефонен разговор с министър-председателя на България Николай Денков", така определи разговора си с новия министър-председател на България Николай Денков председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в туитър профила си.

"Обсъдихме бъдещата ни дейност. Започнахме разговора с обсъждане на предстоящото заседание на Европейския съвет в края на месеца.

Приветствам европейските ви приоритети на правителството ви и готовността ви за реформи", пише още фон дер Лайен. Good first phone call with Bulgaria’s Prime Minister Nikolai Denkov.



We discussed the work ahead, starting with an important #EUCO at the end of the month.



I welcome the 🇪🇺 priorities of your government and commitment for reforms. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 8, 2023

В петък председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи поздрав към новоизбраното българско правителство.

"Поздравления, Николай Денков, за положената клетва като премиер на България", написа тя в Туитър.