Димът от пожарите в Канада достигна до Норвегия

Димът от хилядите горски пожари в Канада тази седмица достигна чак до Норвегия.

"Много слаби" концентрации димни частици се измерват от понеделник в станцията Биркенес, Южна Норвегия. Стойностите варират в зависимост от интензивността на пожарите, посоката на ветровете и валежите, уточняват климатолозите.

Те не виждат опасно увеличение на димните частици във въздуха и сериозен риск за общественото здраве. Безпрецедентните горски пожари в Канада обаче влошиха сериозно качеството на въздуха в Северна Америка, пише БНТ. Updated calculations carried out by @Nick_Evangeliou, @EckhardtSabine & colleagues at @NILU_now show that smoke from the forest fires 🔥 in Canada is still drifting in over Norway. It will also reach other parts of Europe over the next few days:https://t.co/7EpkRNPT5Z — NILU (@NILU_now) June 9, 2023

Около 2300 огнища изпелелиха площи от 3 милиона и 800 хиляди хектара - много над средното за последните десетилетия. Южна Норвегия, както и по-голямата част от Скандинавия, също страдат от необичайна суша.