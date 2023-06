Петима са загинали при експлозия в завод за производство на ракети в Анкара, съобщи турското министерство на отбраната.

Над квартала Елмадаг се издига дим. До мястото на пожара са били изпратени пожарни и линейки.

Въпреки усилията на спешните екипи под руините са загинали петима работници. ‼️🇹🇷🥺🥺🥺💥 Massive explosion at rocket factory in Ankara



Under the rubble are at least 5 people, there are dead. Firefighters and paramedics are on the scene. pic.twitter.com/M43j7fsJOd — Theresa 🇷🇺 🇳🇬 (@tretter50001) June 10, 2023

Фабриката изработва ракети и експлозиви за нуждите на Министерството на националната отбрана и Министерството на вътрешните работи в Турция.