Боклуците от язовира Каховка стигнаха до Одеса, скоро ще бъдат и на нашето черноморие

Кадри показват крайбрежието на украинския град Одеса, пълно с боклуци, дошли с водите от взривения язовир Каховка. КАДЪР: Туитър/@EvaTrmx86qc7r

Виждат се плаващи отломки от къщи, боклук от домакинствата и носещи се дървета. От екоорганизацията "Зелений лист" съобщават, че морето е замърсено до хоризонта, а течението носи боклуците към Румъния, България и Турция. Houses from the Kherson region have drifted all the way to Odesa and washed ashore. Also furniture, household appliances, and cars float in the waters. A (ecological) disaster. pic.twitter.com/ibfZXSh2tm — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 10, 2023

Нивото на водата в южна Украйна бавно започва да спада, съобщават от назначената от Москва администрация в Херсон. 35 села остават наводнени. Вчера ООН изпрати хуманитарен конвой в региона. Очаква се водите на река Днепър да се върнат към нормалното си равнище до 16 юни, пише БНТ. People are posting horrible images from the coastline of Odesa. Water from Dnipro continues to flow along with wreckage of houses, dead animals, gas cylinders, mines. #ecocide pic.twitter.com/7nCVg8udym — Maria Avdeeva (@maria_avdv) June 9, 2023