Два самолета се сблъскаха на писта в Япония (Видео, снимки)

Два пътнически самолета се сблъскаха на писта в Япония, което е доведе до прекъсване на полетите на летище Ханеда, съобщиха местните медии.

Общо около 460 пътници и членове на екипажа са били на борда на двата самолета, но няма данни за пострадали. Thai Airways and EVA Air A330s collide on the ground at Tokyo Haneda Airport. The right winglet of the Thai Airways aircraft was damaged during the incident. No injuries reported.

Инцидентът е станал в близост до една от четирите писти на летището в зоната на пистата за регулиране, което е довело до затварянето ѝ, предаде БНТ. Thai Airways and Eva Air planes made contact at the Haneda Airport while taxiing this morning. There is some damage reported for Thai Airways A330. Authorities are looking into it.



