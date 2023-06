Чихуахуа гледа "Малката русалка"? Първото кино за домашни любимци отвори в Тайланд

Десетки четириноги кинозрители пристигнаха с колички за откриването на първото тайландско кино, предназначено за домашни любимци, в покрайнините на столицата Банкок, предаде АФП.

Пухкава бяла котка в жълта дрешка се качи на седалката на киносалон в Банкок, а наблизо чихуахуа в костюм на рак се приготви да гледа "Малката русалка" на Дисни заедно със собственика си. Един териер дори се превъплъти в образа на Ариел с червена перука и опашка на русалка. Pet-friendly cinema, anyone? 🐶🐱🎬



LOOK: A cinema in Bangkok, Thailand allowed furry friends to watch films with their owners. (📸: AFP)



1/2 pic.twitter.com/67NBE2N4ff — PTVph (@PTVph) June 10, 2023

По данни на бранша през 2021 г. индустрията за домашни любимци в страната се счита за втората по големина в Азия след китайската, с около 8,3 млн. кучета и 3,7 млн. котки.

"Понякога го водим на работа... днес е като експеримент", каза той.

Гледаме "Малката русалка".

"Той ще се радва да види всички риби на екрана."

Животните трябва да носят памперси, докато звукът и осветлението се регулират за тяхното удобство, заяви говорителят на „Major Cineplex“ Наруте Джиенснонг.

"Банкок не е много приятелски настроен към домашните любимци град", заяви Наруте, като добави, че концепцията на компанията се основава на нейните театри, предназначени за деца.

Наруте отбеляза, че някои домашни любимци, взети от собствениците им по време на пандемията, страдат от тревога при раздяла сега, когато стопаните им вече не работят от вкъщи или са в затворено помещение.

"В детските кина децата тичат наоколо и ще крещят... Мисля, че киното за домашни любимци ще бъде същото. Всеки, който дойде, ще притежава домашен любимец и ще прояви разбиране ако кучетата лаят", казва той.

Това не е единственият бизнес, който отваря вратите си за космати посетители.

По-рано този месец шведският мебелен гигант „Ikea“ обяви, че малките кучета и котки са добре дошли в магазините му в Тайланд, стига да седят в колички.

Пред киното се чуха викове на разочарование, тъй като 62-килограмов аляски маламут на име Тунгчае, който пристигна в количка за кучета, оборудвана с вентилатор, беше сметнат за твърде голям, за да влезе.

Въпреки мерките за защита на животните, които киносалоните предлагат, не всички собственици на домашни любимци бяха въодушевени от идеята.

Една дългогодишна емигрантка от Банкок заяви пред АФП, че макар котката ѝ често да заспива до нея на дивана, докато гледа телевизия у дома, тя никога не би завела домашния си любимец на кино и смята, че идеята е "неестествена" и "мъчителна".

"Да бъдеш затворен в тази клетка, не знам дали това е приятно за животното", смята емигрантката.

"Толкова е нелепо, че кучетата не са допуснати в повечето банкокски паркове, но могат да отидат на кино или в кафене. Какво следва, ще заведете кучето или котката си в масажен салон?", запита тя, цитирана от БГНЕС.