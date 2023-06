Земетресение с магнитуд 4,2 бе регистрирано днес в Сърбия 13:11 ч. българско време. Това стана ясно от данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусът е регистриран на дълбочина 3 километра. На 18 км от Чуприя и на 46 км от Крагуевац. ⚠Preliminary info: #earthquake (#земљотрес) about 30 km S of #Kragujevac (#Serbia) 1 min ago (local time 12:11:50)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

