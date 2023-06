Мъж откри 1 милион монети, докато почистваше семеен имот в Лос Анджелис

Мъж откри един милион монети, докато почистваше дома на тъста си в Лос Анджелис, съобщи ЮПИ.

Неотворените, запечатани банкови чанти пълни с монети, са били намерени от Джон Рейс, чието семейство е установило, че парите са медни, а не цинкови (САЩ използва цинкови монети от 80-те години на миналия век), предаде БТА. John Reyes and wife discovered bags of coins cleaning her late father's Los Angeles home

they $10,000 (£8,000) face value

there are around 1m coin in the stash based on weight

Local bank said it had no room in vault to take them

"Don't bring them here"https://t.co/ZLxZ56uSlO — 🦆 I wonder why 🦆aka Ducky🦆 (@_Duck_Tweeting) June 11, 2023

„Доста колекционери ми казаха, че това е нещо, което не трябва да се продава, докато не разберем за какво става дума“, каза Рейс за телевизия „Фокс 11“.

Той вече е обявил монетите за продан в уебсайта за препродажби ОфърЪп, като посочената цена за тях е 25 000 щатски долара.

„Стойността е в уникалността“, каза още Рейс.