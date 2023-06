Древен човешки прародител е имал стави, благодарение на които е можел да върви напълно изправен

Луси - най-известният древен човешки предшественик в света, е имала коленни стави, които са й позволявали да върви напълно изправена, както и силни мускули на краката и таза, подходящи за живеене по дърветата, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Експерти от Кеймбриджкия университет за първи път дигитално реконструираха мускулите на долните крайници на изчезналия древен човешки предшественик, наречен Луси. Луси е живяла в Африка преди повече от три милиона години.

Резултатите от изследването, публикувани в сп. „Ройъл съсайъти оупън сайънс“, показват, че Луси е можела да изпъне коленните си стави, благодарение на което е можела да стои изправена и да ходи на двата си крака, подобно на съвременните хора. Екипът установи също, че мускулите на краката й са по-големи и по-силни от нашите, което означава, че е можела да живее по дърветата като маймуните.

Според изследователите уникалната мускулна структура на долната част на тялото на Луси вероятно й е помогнала да се адаптира към живота в откритите тревни площи, както и в гъстите гори. Но това също означава, че тя все пак се е движила по начин, който не е присъщ за нито едно живо същество днес.

Според научния екип констатациите могат да помогнат да се обясни развитието на физическото движение при хората, „включително способностите, които сме изгубили“.

„Сега ние сме единственото животно, което може да стои изправено с изпънати колене“, каза д-р Ашли Уайзман от Института за археологически изследвания „Макдоналд“ към Кеймбриджкия университет.

Д-р Уайзман конструира цифров триизмерен модел на мускулите на краката и таза на Луси. Екипът установи, че мускулите съставляват 74% от общата маса в бедрото на нашия предшественик, в сравнение хората днес, при които този процент е 50%.

Луси е представител на изчезналия вид Австралопитекус афаренсис – древни човешки роднини с дребно тяло и по-малък мозък от нашия. Нейният скелет беше открит през 1974 г. в Северна Етиопия. Преди да умре, Луси е била млада, висока малко над един метър. Размерът на мозъка й е бил приблизително на една трета от човешкия.

Името на Луси е вдъхновено от хитовата песен на група „Бийтълс“ – „Lucy In The Sky With Diamonds“.