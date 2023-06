Вятър със скорост 117 км/ч вдигна във въздуха хора в Китай, има пострадали (Видео)

Зрелищно видео от Китай. Няколко души са вдигнати във въздуха от силния вятър, докато се опитват да се задържат за навеса на ресторант в централната китайска провинция Хубей, съобщава scmp.com. weather accident in china pic.twitter.com/tsSIvIQevr — clips that go hard (@clipsthatgohard) June 14, 2023

Служителите се държат за навеса, поставен заради лошото време, но вятърът е толкова силен, че го отнася.

Някои от хората са вдигнати във въздуха, тъй като не успяват да се пуснат от навеса навреме. Един служител се приземява на покрива на ресторанта. Собственикът на ресторанта е получил фрактура на ребрата и е в стабилно състояние, предаде vesti.bg.

Според информации скоростта на вятъра е достигнала до 117 км/ч.