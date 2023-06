Издирваният от Интерпол син на Слободан Милошевич се появи в Русия (Видео)

Марко Милошевич е заподозрян в Сърбия за участие в организирана престъпност

Синът на бившия президент на Сърбия и Съюзна Република Югославия Слободан Милошевич Марко се появи на откриването на паметник на баща му в Москва, съобщава вестник "Данас".

Марко Милошевич е бил на откриването на паметник на баща си в Москва в присъствието на основателя и президент на прокремълския мотоклуб "Нощни вълци" Александър Залдостанов.

Марко Милошевич, който е издирван от Интерпол, се появи на обществено място за първи път от 23 години и произнесе кратка реч, запис на която бе излъчен в сръбски медии, предаде БТА.

"За съжаление ние бяхме проба на това, което стана в Русия и което сега става в Украйна. Югославската криза, югославските войни са същите, това сега в Украйна е само ускорен вариант. За съжаление ние изгубихме битката, но се надявам, че не сме загубили войната. Руснаците си научиха урока от нашите грешки и ние ще победим! За победата!", е цитиран да казва Марко Милошевич, а Залдостанов показа сръбския поздрав с три пръста. 🇷🇸🇷🇺"Guys, as it is written on this board, we were a rehearsal for what will happen to Russia and what is happening now in Ukraine. The Yugoslav war NATO attacking. We lost the battle, but I hope the Russians will win - said Marko Milošević son of Slobodan Milošević in Moscow pic.twitter.com/r2bVbGqbwQ — sonja van den ende (@SonjaEnde) June 14, 2023

Марко Милошевич е заподозрян в Сърбия за участие в организирана престъпност. След падането на баща му от власт на 5 октомври 2000 г. се създаде възможност за разследване на бизнеса на младия Милошевич.

Само два дни по-късно обаче той напусна Югославия, опита се да замине за Пекин с фалшив паспорт, но на 9 октомври бе депортиран в Русия, припомня "Данас".

Ако Марко Милошевич се върне в Сърбия, би трябвало да бъде арестуван, тъй като е обявен за издирване.