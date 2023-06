Колони от сръбски камиони на границата с Косово, напрежението расте (Видео, снимки)

Колони от камиони със сръбска стока се образуваха на граничните пунктове Мердаре, Ярине и Кончул за влизане от Сърбия в Косово, след като Косово забрани влизането на продукти от Сърбия, както и на превозни средства със сръбски регистрационни номера на негова територия, съобщи сръбската обществена телевизия РТС.

През граничните пунктове биват пропускани само автомобили с чуждестранна регистрация след детайлна проверка на косовската полиция. Според информация на РТС в Грачаница, южно от столицата Прищина, град с предимно сръбско население, специалните части на косовската полиция са обискирали автомобилите и хората. Косово забрани влизането на сръбска стока в страната

Преди два дни трима косовски гранични полицаи бяха арестувани от сръбската полиция, в отговор на което Косово забрани влизането на всякакви продукти от Сърбия, както и превозни средства със сръбски регистрационни номера на негова територия. Според сръбската страна арестът е извършен на територията на Сърбия, докато косовската страна твърди, че косовските полицаи са били заловени и отвлечени на територията на Косово, предаде БТА.

Косовското външно министерство е изпратило писмо на „приятелските страни“, в което съобщава за залавянето на косовските полицаи от страна на сръбската полиция, съобщи Косово онлайн. Полицай на границата на Косово със Сърбия

„Министерството на външните работи подготви този неофициален документ, за да предложи информация за агресивното действие на Сърбия срещу Косово – отвличането на тримата косовски полицаи на територията на Република Косово“, пише в писмото.

Подчертава се още, че косовските полицаи са заловени „дълбоко в територията на Република Косово“, а това действие е „ясен акт на агресия на сръбския автократичен режим“. In response to arrest of three border guards, Kosovo bans all trucks carrying Serbian goods from entering its territory pic.twitter.com/9cdjNuWqiM — TRT World Now (@TRTWorldNow) June 15, 2023

„Сърбия е дестабилизиращ фактор, който постоянно представлява заплаха за мира и напредъка на региона“, се подчертава в писмото. „Актът на агресия и взимане на заложници от страна на Сърбия трябва да бъде осъден и трябва да бъдат предприети смели стъпки, за да не могат такива престъпления да се повторят“.

Снощи говорителят на ЕС Петер Стано съобщи, че върховният представител на ЕС за външната политика и сигурността Жозеп Борел е свикал кризисна среща между премиера на Косово Албин Курти и президента на Сърбия Александър Вучич за следващата седмица.

Напрежението между Сърбия и нейната бивша провинция продължава, откакто Косово се отдели едностранно през 2008 г. Сърбите в Звечан, Лепосавич и Зубин поток в Северно Косово протестират всеки ден от 26 май насам пред сградите на общините, в които бяха избрани албански кметове, след като сърбите бойкотираха местните избори. Днес бе организиран протест и в Косовска Митровица в подкрепа на Милун Миленкович-Луне, който вчера бе арестуван от косовската полиция.