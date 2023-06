Жертвите на атаката в Уганда станаха 41, има връзка с Ислямска държава (Видео)

Според местни медии ученици са били заклани и бомбардирани

Броят на убитите при нападение на екстремисти, свързани с "Ислямска държава”, срещу училище в западната част на Уганда близо до границата с Демократична република Конго достигна 41 души, съобщиха угандийските медии, предават Ройтерс и БТА.

Частната телевизия Ен Ти Ви съобщи в Туитър, че броят на жертвите е 41, докато държавният вестник “Ню вижън” посочва числото 42.

Преди това полицията беше сcобщила, че убитите наброяват 25 души.

Членове на Съюзническите демократични сили (ADF/СДС), базирана в източно Конго угандийска групировка, която е обявила вярност към "Ислямска държава", нападнаха училище в Мпондве късно в петък, подпалиха общежитие и ограбиха наличните хранителни продукти, съобщиха от полицията.

Органите на реда не съобщават колко от загиналите са били ученици. Войници са тръгнали по следите на нападателите, които са избягали към Национален парк Вирунга в ДР Конго, добави полицията.