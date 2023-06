Полицаи пострадаха при масов бой с ножове и железни пръти в Германия (Видео)

Nach Massenschlägerei zwischen Großfamilien mit lebensgefährlich Verletzten in #CastropRauxel aktuell Großeinsatz der #Polizei in #Essen! Offenbar wollten sich knapp 500 Libanesen und Syrer prügeln, Einsatzkräfte konnten das in letzter Sekunde verhindern! #migrationskrise pic.twitter.com/g7WlTmAPoa