Циклон уби 13 души, сред които четиримесечно бебе в Бразилия (Видео, снимки)

Циклон връхлетя южната част на Бразилия, уби най-малко 13 души и принуди хиляди да напуснат домовете си, предаде Нова тв.

Проливните дъждове и силният вятър нанесоха щети на десетки градове, включително на Порто Алегре, в последното от поредицата климатични бедствия в южноамериканската страна. Ciclone hoje em Santa Catarina provocou estragos #CICLONE #SantaCatarina



Cyclone caused extensive damages in south state of Brazil - Santa Catarina. pic.twitter.com/ZOtQWOhK3N — B. (@beandrada) June 30, 2020

Броят на загиналите нарасна на 13 души след откриването на още две тела в град Караа, един от най-тежко засегнатите, съобщиха от щатската агенция за гражданска защита. СНИМКА: Ройтерс

Сред загиналите е и четиримесечно бебе, съобщават местните медии. Те разпространиха кадри на автомобил, който е бил пометен в гробище от силните ветрове. СНИМКА: Ройтерс

"Водата стигна до кръста ни в къщата. Слава Богу, пожарникарите пристигнаха бързо и ни извадиха с лодки. Изглеждаше като кошмар", разказва жена от град Сао Леополдо пред вестник Estadao, който не съобщава името ѝ. СНИМКА: Ройтерс

Други хора са били евакуирани с хеликоптер. 11 people confirmed dead and some 20 still missing in the south of #Brazil due to cyclone floods. Most affected is #RioGrandeDoSul with mass power outages and one month of rain in 24hrs. pic.twitter.com/IOSGuaLYZg — Kelly Rwamapera (@rwamapera) June 18, 2023

Общо 3713 души са останали с повредени домове, а 697 са били евакуирани от райони, застрашени от циклона. СНИМКА: Ройтерс

Вчера губернаторът на Рио Гранде до Сул Едуардо Лейте посети с хеликоптер най-засегнатите райони заедно с представители на правителството и спасителните служби. Cyclone in the State of Santa Catarina, Brazil pic.twitter.com/91jxgHGjux — Elton Cunha 🇧🇷🇮🇱 (@EltonCunha13) July 1, 2020

В Караа губернаторът посети обществен център, използван за подслон на стотици хора, чиито домове са пострадали от бурята.

"Ситуацията в Караа ни тревожи дълбоко. От съществено значение е да можем по интегриран начин бързо да картографираме основните засегнати райони и да определим хората, които се нуждаят от подкрепа", заяви губернаторът в изявлението си. СНИМКА: Ройтерс

Лейте заяви, че пожарникарите са спасили над 2400 души през последните два дни. СНИМКА: Ройтерс