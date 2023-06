Жена си направи ДНК тест и откри, че баща й е сериен убиец, издирван от ФБР

Когато израства на юг от Бостън, на Кати Гилкрист често ѝ се струва, че личността ѝ не се вписва напълно в приемното ѝ семейство. Докато родителите ѝ са били срамежливи и тихи, тя е била "властно малко момиче с бурно въображение", казва самата тя за себе си.

Когато десетилетия по-късно прави ДНК тест и в крайна сметка открива самоличността на биологичния си баща, не се изненадва, че открива мъж, който проявява същия стремеж и усет към драматичното.

Но 63-годишната Гилкрист казва, че не е могла да предположи колко известен ще бъде той: Уилям Брадфорд Бишъп-младши е обвинен в убийството на съпругата си, майка си и тримата си сина с малък чук, научава тя. Известният беглец от Бетезда е издирван от ФБР от 1976 г., като в един момент е включен в списъка на десетте най-издирвани лица на агенцията. #WilliamBradfordBishop #KathyGillcrist https://t.co/RBZIWxL1wP — JustSearchin (@AndreasBoos) September 27, 2021

Когато Джилкрист за първи път разбрала за самоличността му, "просто се засмях", разказа тя пред WECT.

"В моето приемно семейство имаме голямо чувство за хумор и си помислих: "Разбира се, баща ми е убиец!"

Това разкритие, за което тя разказва и в своята книга "Това е в моите гени", е един от случаите на ДНК тест - тампон от бузата или флакон със слюнка, предназначен да научи повече за семейния произход - който води до съвсем различен вид генеалогично откритие, понякога с тревожни последици.

Преди около пет години лекар от Орегон и бивш донор на сперматозоиди научава от сайта Ancestry.com, че несъзнателно е станал баща на поне 19 деца, всички от които живеят на кратко разстояние от собственото му семейство. Двама най-добри приятели от детството в Мериленд наскоро откриха, че имат общ баща. Други са научили, че семейният им лекар всъщност е бил техен биологичен родител или че баща им е имал второ тайно семейство. While looking for more information on her birth family, Kathy Gillcrist never expected to find out her birth father was on the FBI’s Most Wanted List… Tam Fam, what would you do?



Hear more of Kathy’s shocking revelation at the link. https://t.co/wcqtZsSIdQ pic.twitter.com/BR8fSKnWfa — Tamron Hall Show (@TamronHallShow) March 18, 2021

Въпреки че генеалогичните бази данни стават все по-популярни, малцина могат да твърдят, че са открили връзки с беглец, за когото се смята, че все още е на свобода. През 2016 г. ФБР съобщи, че екип от федерални и местни служители на правоприлагащите органи е прекарал последните две години в проследяване на над 650 следи, за да открие Бишоп.

Когато по същото време за първи път направила ДНК тест на 23andMe, Гилкрист разказала пред WECT, че е получила само една далечна роднинска връзка от изпратения от нея флакон с храчки: Сюзън Гилмор, трета братовчедка, която живее в Мейн.

Освен сходните им фамилни имена, двете жени открили и редица странни прилики: И двете са специализирали английски език в колежа, и двете са станали учителки, и двете имат една и съща руса коса.

Но Гилмор, която сама е генеалог, предлага да се разровят малко по-дълбоко за рождените родители на Гилкрист. Когато след дългогодишно търсене най-накрая попаднала на Бишоп, тя решила да даде на третия си братовчед само неговото име.

"Дали е някой известен?", чудела се Гилкрист.

Тя нямала нужда от убеждаване, че Бишоп всъщност е нейният баща. Децата му - нейните братя и сестри - приличали повече на нея, отколкото на собствените ѝ деца, спомня си тя. "И когато гледам поведението и характеристиките, това е повече от ясно в съзнанието ми", казва тя пред WECT, като отбелязва, че и двамата са се борили с безсънието.

Както съобщава Дан Морс от "Вашингтон пост" през 2014 г., Бишъп е опитен пътешественик по света и любител пилот, който работи за външната служба на Държавния департамент и е командирован в Италия и Ботсвана.

През 1957 г. той се разделя с родната ѝ майка, но две години по-късно се жени за ученическата си любов и в крайна сметка се установява в Бетезда заедно с нея, майка си и тримата си сина.

През 1976 г. не е получил повишение и очевидно си е изкарал злобата върху семейството си, казва полицията, като е умъртвил петимата в съня им. След нападенията той пропътувал близо 300 мили до блатисто кътче в Северна Каролина, изкопал плитък гроб и запалил телата им.

Властите откриват колата му на няколко часа път в националния парк "Големите опушени планини", в която има карти и информация за туристически маршрути. Но самият Бишоп е изчезнал, пише vesti.bg.

Почти три десетилетия по-късно, през 2014 г., ФБР го включва в списъка на десетте най-издирвани бегълци, с което дава ясно да се разбере, че агенцията смята, че той все още е жив. Служителите твърдят, че с владеенето на пет езика той лесно би могъл да си създаде нов живот някъде в чужбина. Днес той щеше да е на 84 години.

Джилкрист, която е била в края на тийнейджърската си възраст по време на убийствата, заяви, че биологичната ѝ майка е посочила различно име на баща ѝ в документите за осиновяване и в оригиналния ѝ акт за раждане.

"Или е била наистина объркана, или е водила живот, който е включвал пазене на много тайни", казва тя пред Bethesda Beat.

"Има много мистерии."