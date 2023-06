Шапка на Майкъл Джексън, оценена на 100 хил. евро, ще бъде предложена на търг в Париж (Видео, снимки)

Шапка, носена от Майкъл Джексън, когато за първи път танцува "лунната стъпка", ще бъде предложена на търг на 26 септември в Париж, съобщи АФП.

Кралят на попа показва за първи път танца на сцената на 25 март 1983 г., за 25-ата годишнина на лейбъла "Мотаун", преди да запее "Billie Jean" пред камерите на телевизия Ен Би Си. Michael Jackson's moonwalk fedora up for auction in Paris https://t.co/EmzXjF5FGy — Straits Times Life (@ST_LifeTweets) June 21, 2023

Шапката е с предварителна оценка от 60 000 до 100 000 евро. Тя е голямата атракция на търга с реликви на рок звезди, организиран от "Арпеж" и "Лемън окшънс". Michael Jackson’s moonwalk fedora up for auction in Paris https://t.co/kQLeYya79W pic.twitter.com/PrCEcAPMYJ — The Malaysian Insight (@msianinsight) June 21, 2023

Ще бъдат предложени около 200 лота (снимки, афиши, концертни билети, златна плоча на Мадона, китари, костюми, плочи на "Ролинг стоунс"), предаде БТА.

Китара на Ти-Боун Уокър е оценена на 100 000 до 150 000 евро. От нея през 1949 г. са произведени само 22 броя. Ще бъде предложена за продан и част от стената на парижкия клуб "Бюс Паладиум", затворен през 2022 г., на която са се подписали много знаменитости, като Карл Бенет, Пийт Дохърти, Денди Уорхолс. Предварителната й оценка е от 5000 до 8000 евро.