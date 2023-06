Мощен взрив в центъра на Париж, седем са в критично състояние (Видео, снимки)

Мощна газова експлозия е срутила сграда в центъра на Париж. Седем души са в критично състояние след взрива в пети район на френската столица, съобщава Либерасион. ⚡️A powerful explosion occurred in #Paris. Details are not yet known pic.twitter.com/t6J7aQNJu1 — KyivPost (@KyivPost) June 21, 2023

Служител на парижката полиция каза, че в резултат на експлозията фасадата на една сграда е паднала на улицата и че на мястото на инцидента работят много пожарникари и служители на полицията.

Кметът на Париж пътува натам. Задействан е кризисния отдел на парижкото кметство.

На мястото на инцидента са ангажирани 230 пожарникари и 9 лекари.

"Прозорците на няколко сгради на площада и на улица дю Вал дю Грас се взривиха", разказва местен жител пред Valeurs actuelles.

Grosse déflagration rue Saint-Jacques suite à une explosion place Alphonse Laveran (face au Val de Grâce)#paris #valdegrace #incendie #explosion pic.twitter.com/BSgO6axOqm — Etienne (@eneveu) June 21, 2023

We're in Paris, and heard a loud explosion about 10 minutes ago. Smoke is visible from the Jardin de Luxembourg. No real news yet. Anybody? pic.twitter.com/1yhVRklp9A — Alex Ander (@alexvarghese) June 21, 2023

СНИМКА: Ройтерс

