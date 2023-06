Откриха светилище на 4000 години в Нидерландия (Снимки)

Археолози откриха светилище на 4000 години, с ровове и могили, в централната част на Нидерландия, съобщи Ройтерс. Учените смятат, че то вероятно е служило на същата цел като Стоунхендж.

По подобие на прочутия каменен монумент в южната част на Англия, светилището от пръст и дърво в Нидерландия, с размерите на поне три футболни игрища, е изградено, за да се равнява по слънцето при слънцестоене.

Археолозите са открили и останки от жертвоприношения, включително животински скелети, човешки черепи и ценни предмети като бронзово копие, на местата, където слънчевите лъчи преминават през отвори, се посочва в изявление на общинските власти в гр. Тил, на 70 километра източно от Ротердам, където е открита находката. Amazing archeological find in the Netherlands from 4000 years ago: a solar calendar shrine.

Images 2-4 artist impressions by @NOS pic.twitter.com/dhiVelg3PX — Karel van Oosterom (@KvanOosterom) June 21, 2023

"Най-голямата могила е служела за слънчев календар, по подобие на прочутите камъни в Стоунхендж, в Англия", се казва в изявлението. "Това светилище трябва да е било място от голяма значимост, където хората са отбелязвали специални дни, изпълнявали са ритуали и са погребвали своите мъртви. Стълбове са подредени по протежение на пътеки, използвани при процесии".

При разкопките на обекта през 2017 г. археолозите са открили и няколко гроба. В един от тях е положена жена със стъклено мънисто от Месопотамия, днешен Ирак. Това е най-старото мънисто, откривано в Нидерландия и според учените е доказателство, че регионът е имал връзка с населението на територия, намираща се на около 5000 километра, пише БТА.

Археолозите са изследвали почти шест години повече от милион артефакти, датиращи от Каменната епоха, от Бронзовата ера, от Желязната епоха, Римската империя и Средновековието. След приключване на разкопките, обектът е покрит отново, за да бъде извършено отгоре строителство.

Някои от откритията ще бъдат показани в местния музей в Тил и в Националния музей на антиките на Нидерландия.