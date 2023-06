Предците на жена потъват с "Титаник", сега съпругът й изчезва с "Титан"

Потомствени роднини на американката Уенди Ръш загиват с потъването на кораба „Титаник“ преди 111 години.

Преди дни тя изпраща съпруга си Стоктън с подводницата „Титан“, която безследно изчезна в Атлантическия океан, разказва "Ню Йорк Таймс".

Уенди Ръш е праправнучка на търговския магнат Исидор Щраус и съпругата му Ида - двама от най-богатите пътници на кораба, който потъна на дъното на океана след удар в айсберг. 🚨 Wendy Rush, l'épouse de Stockton Rush, le pilote du sous-marin disparu parti explorer l'épave du #Titanic, est en fait l'arrière-arrière-petite-fille de deux des personnes les plus riches décédées à bord du Titanic lors de son premier voyage, selon les archives.



Une version… pic.twitter.com/vc1PAoUOEf — GOSSIP ROOM (@GossipRoomOff) June 22, 2023

Щраус e съсобственик на универсалния магазин Macy's. Историята на двойката е разказана в хитовия филм на Джеймс Камерън "Титаник", пише bTV.

Съпругът на Уенди Ръш днес е главен изпълнителен директор на базираната в САЩ компания OceanGate Expeditions, която управлява батискафа "Титан“. Wendy Rush, wife of the missing Titanic submarine pilot, is the great-great-grandaughter of two first-class passengers who died arm in arm on the Titanic



A fictionalized version of the couple was featured in James Cameron's 'Titanic' (1997) pic.twitter.com/xxyfcTx8Xf — Pubity News (@pubity) June 22, 2023

Стоктън е бил на борда с още четирима души, които са искали да стигнат до останките на кораба край бреговете на Канада.

От LinkedIn става ясно, че самата Уенди е директор по комуникациите на компанията и през 2021, 2022 и 2023 г. е предприела три експедиции до останките.