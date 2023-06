Трима са загинали при експлозията в сграда в Киев (Видео, снимки)

Най-малко трима души загинаха, а петима бяха ранени, при експлозия, вероятно в резултат на изтичане на газ, която частично разруши 15-етажна жилищна сграда в Киев днес, сочат нови данни, обявени от украинската прокуратурата, предаде Франс прес.

Предишните данни бяха за две жертви - мъже. Около обяд под развалините на шестия етаж е било открито третото тяло - на жена, съобщи украинската прокуратура в Teлеграм.

Експлозията, която унищожи напълно няколко апартамента на различни етажи на сградата в жилищен квартал в източен Киев, е станала посред нощ "вероятно поради изтичане на газ", посочи тя.

Спасителите проверяват колко хора може да има под отломките, каза прокуратурата и добави, че е започнала разследване за "нарушение на правилата за безопасност", пише БТА.