Един от загиналите на "Титан" бил ужасен от експедицията, отишъл заради баща си

Британският студент, който е сред загиналите в трагичната имплозия на подводницата "Титан", се е присъединил към експедицията само, за да зарадва баща си за Деня на бащата. Той бил ужасен от пътуването, разкри леля му.

Бизнесменът от Пакистан Шахзада Дауд и 19-годишният му син Сюлеймайн са две от петте жертви в трагедията. Според бреговата охрана на САЩ подводницата е претърпяла катастрофална имплозия на само на 487 метра от носа на "Титаник".

Загинали са още главният изпълнителен директор на Оушънгейт Стоктън Ръш, ветеранът от френските военноморски сили Пол-Анри Наржоле и британският милиардер Хамиш Хардинг. "Титан" изчезна в океана в неделя.

Азмех Дауд, леля на загиналото 19-годишно момче, разказва, че Сюлейман казал на близки, че "не е готов" за експедицията, но искал да угоди на баща си, който бил много заинтересован от потъването на кораба "Титаник" през 1912 г.

"Чувствам се така, сякаш съм попаднала в много лош филм. Не вярвам на очите си- Това е нереална ситуация", казва Азмех Дауд.

Лелята на Сюлейман признава, че не би се качила на подводницата "Титан" дори, ако й дадат милион долара.

Азмех и брат й Шахзада не поддържали връзка през последните години. Тя е с множествена склероза и в инвалидна количка. През 2014 г. се мести в Амстердам, за да има достъп до медицински канабис, но брат й не одобрява употребата му.

След като разбира за трагичната новина обаче тя си спомня за брат си и сина му с любов.

"Той беше моето малко братче. Държах го на ръце, когато се роди. Винаги съм била близка със Сюлейман, той беше изключително добросърдечен", споделя тя.

Бабата и дядото на Сюлейман, Хюсеин и Кулсъм, описаха смъртта им като "невъобразима загуба".

Късно в четвъртък бреговата охрана на САЩ разкри, че са открити отломки от "Титан" по време на издирвателната мисия. Сателитна снимка на спасителен кораб, който участваше в издирването на подводницата "Титан" СНИМКА: Ройтерс

"Незабавно уведомихме семействата, когато разбрахме, че отломките са от подводницата", заяви контраадмирал Джон Моугър от бреговата охрана на САЩ. На пресконференцията присъстваха репортери от цял свят.

Петимата на "Титан" са загинали на място. Те са платили близо 195 000 паунда, за да видят останките на потъналия "Титаник" отблизо.

Според експерти е малко вероятно телата им да бъдат открити, което е съкрушително за семействата на загиналите. Подводницата "Титан" изчезна на 18 юни по време на експедиция до потъналия кораб "Титаник" в Атлантическия океан СНИМКА: Ройтерс

В сряда, докато екипите издирваха подводницата, семейството на Дауд се събра на повърхността, където "Титан" е видяна за последно. Съпругата на пакистанския бизнесмен Кристин и дъщеря му Алина са били там до последно.

"Шахзада Дауд е бил воден от страстта си да изследва и е планирал експедицията от доста време", казва близък източник пред "Дейли мейл".

Дауд и синът му Сюлейман са наследници на голяма бизнес династия и са сред най-богатите хора в Пакистан. Семейството има британско гражданство и живее в Сурбитън. Сюлейман и по-голямата му сестра са израснали в Лондон.

19-годишният Сюлейман е бил студен в университета Стратклайд в Глазгоу. Учил е бизнес и е завършил първата си година наскоро. Семейството му го описва като голям фен на научнофантастичната литература и научаването на нови неща.

В изявление на семейството по-рано през седмицата Сулеман беше описан като 'голям фен на научнофантастичната литература и научаването на нови неща'.

Шахзада Дауд е бил част от Института SETI - организация с нестопанска цел в Силициевата долина, която се занимава с изследване на космоса. Той също така е подкрепял две благотворителни организации, основани от крал Чарлз.

Семейство Дауд публикува изявление в Twitter в четвъртък вечерта:

"С дълбока скръб съобщаваме за кончината на Шахзада и Сюлеман Дауд. Моля, продължавайте да пазите душите на загиналите и нашето семейство в молитвите си през този труден период на траур. Искрено сме благодарни на всички, участвали в спасителните операции. Техните неуморни усилия бяха източник на сила за нас в този момент. Огромната любов и подкрепа, които получаваме, продължават да ни помагат да понасяме тази невъобразима загуба".

Сред загиналите е и британският милиардер и авантюрист Хамиш Хардинг. Семейството му го описа като "всеотдаен баща" и "жива легенда", който е загинал, докато прави това, което обича.

Ветеранът от френските военноморски сили Пол-Анри Наржоле, който е бил опитен водолаз, също е загинал.

Светът се молеше за чудо и пътниците на борда на изгубената подводница да оцелеят, но съобщението за "поле от отломки" сведе шансовете за оцеляване на авантюристите до минимум.

Останките от "Титан" са открити от дистанционно управляем апарат, който може да се грумка на 6 км под вода.

В сряда спасителите изчислиха, че кислородът на "Титан" ще стигне до обяд в четвъртък. Лъч на надежда имаше в сряда, когато от бреговата охрана съобщиха, че са засекли последователни звуци, наподобяващи "почукване". Спасителните екипи обаче не успяха да открият източника на звука или да потвърдят, че това са сигнали за помощ.

В продължение на дни експерти предупреждаваха, че е възможно "Титан" да се е взривил от налягането, което е 400 пъти по-високо от това на морското равнище.

След като властите потвърдиха, че е имало катастрофална имплозия, се смята, че петимата пътници вероятно са загинали на място още в неделя.