"Семейство Симпсън" предрекли изчезването на "Титан" в океана? (Видео)

Сценаристите на прословутия американски анимационен ситком "Семейство Симпсън" може да са предрекли още едно събитие от реалния живот. Този път става дума за изчезналата подводница "Титан", която в неделя, 18 юни, cе гмypна в ледените води на Атлантическия океан, за да отведе до останките на "Титаник" петима туристи на борда й.

Според експертите подводницата е претърпяла "катастрофална имплозия", която моментално е отнела живота на всичките петима души на борда.

Въпреки че трагичната ситуация шокира милиони по целия свят, през последните дни в социалните мрежи хората обсъждат, че „Семейство Симпсън“ са знаели какво ще се случи още през 2006 година. what do you mean the simpsons predicted the titanic submarine incident pic.twitter.com/IHUpFV2es1 — kira 👾 (@kirawontmiss) June 22, 2023

В епизод от анимацията, озаглавен "Simpsons Tide", Хоумър Симпсън и отдавна изгубеният му биологичен баща Мейсън Феърбанкс отиват на експедиция с подводници. Двамата се натъкват на останки от кораб, където подводницата на Хоумър не след дълго се заклещва. Докато опитва да се измъкне той обаче забелязва, че на контролния му панел започва да свети надпис "ниско ниво на кислород", който само за секунди се измества от "кислородът е свършил."

За Хоумър този инцидент завършва с щастлив край. Той се събужда в болнично легло три дни по-късно.

Приликата на тези няколко сцени с настоящата трагедия с подводницата "Титан" накара потребители в социалните мрежи да отбележат факта, че ситкомът за пореден път е предсказал голямо събитие. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Maho (@majigha)

Преди 16 години епизод на „Семейство Симпсън“ предвиди също, че един ден Доналд Тръмп ще стане президент на САЩ. През 2008 година пък, в 20 епизод на 4 сезон, показаха как Хоумър опитва да гласува за Барак Обама на президентските избори, но дефектна машина промени вота му. Четири години по-късно машина за гласуване в Пенсилвания трябваше да бъде елиминирана, след като беше установено, че променя гласовете за Барак Обама на гласове за опонента му от Републиканската партия Мит Ромни.

Освен това хората вярват, че анимацията е предсказала и епидемията от ебола през 2014 година. В сцена от епизода съпругата на Хоумър Мардж предлага на болния Барт да прочете книга, озаглавена „Любопитният Джордж и вирусът ебола“. През 90-те години на миналия век той не е особено разпространен, но няколко години по-късно се превърна във водеща новина.