Пригожин: До началото на войната Донбас се разграбваше от служители на Путин (Видео)

"От 2014 до 2022 Донбас беше разграбван от различни хора - някои от администрацията на президента, някои от ФСС или олигарси като Курченко. Беше прекрасно място да се карадат пари от служители на президента - първо Сурков, а после Козак. ФСС също имаше пълна йерархия от генерали." Това заяви собственикът на "Вагнер" Евгений Пригожин във видео в туитър.

"Те крадяха пари от хората в Донбас, намиращи се в непризнатите републики ЛНР и ДНР. Там трябва да има корпус на армията, който в случай на атака от украинци, трябваше да отреагира. Такъв обаче не съществуваше. Всъщност имаше малък брой войници и определен брой генерали, които просто крадяха пари. Със заплата от 40 хиляди, 20 хиляди оставаха в касата и 20 хиляди се даваха на войника, подписал договор без да е трениран. Генералите взимаха пари за умрелите, а бюджетът беше разграбен."

"Украинците имаха група, която беше разположена по границата с Донбас, тази, през която ние пробивахме от Попасна до Артемовск. Ние стреляхме по тях, те стреляха по нас. И това се случваше в продължение на 8 години. Понякога стреляхме повече, понякога по-малко. Нямаше нищо необичайно до 24 февруари", добави той.

Пригожин твърди, че Министерството на отбраната сe опитва да заблуждава обществото и президента като твърди, че имало безумна агресия от страна на украинците и щели да ни атакуват заедно с НАТО.

"Тази така наречена "специализирана военна операция" започна на 24 февруари заради напълно различни причини", коментира той.