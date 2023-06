И Лондон потвърди: Русия използва делфини за защита на базата си в Севастопол

Русия е засилила охраната на базата си в Севастопол, на анексирания украински полуостров Крим, като е включила в нея и специално обучени делфини, които да я защитават от водолази, съобщи британското правителство, с което потвърди връщането към практиката от Студената война.

В редовната си актуализация на информацията за руското нашествие в Украйна, британското министерство на отбраната обясни, че от лятото на 2022 г. Русия е направила "значителни" подобрения на основната си база в Черно море.

Те включват "най-малко четири слоя мрежи и плаващи заграждения на входа на пристанището.

През последните седмици тези защитни съоръжения най-вероятно са били подсилени от значителен брой обучени морски бозайници", според информацията, публикувана в профила на ведомството в Twitter.

"В арктически води (руският) флот също така използва белуги и тюлени. Русия е обучила животни за редица мисии, но тези в пристанището на Севастопол най-вероятно са предназначени за противодействие на вражески водолази", обясняват британските военни.

Използването на морски бозайници за военни цели е дългогодишна практика, до която няколко армии, особено американската и руската, са прибягвали през последните десетилетия. В Крим, украинския полуостров, анексиран от Русия през март 2014 г., през 1965 г. е бил разположен център за обучение на морски бозайници. След разпадането на СССР през 1991 г. центърът е закрит, а делфините - продадени на Иран, според руски медии. През 2012 г. украинските военноморски сили отново откриват центъра, но след анексирането на полуострова той преминава под контрола на Москва, пише Дир.бг.

Крим служи като тилова база за руските сили, особено за изпращане на подкрепления и поддържане на оборудване. Той редовно е обект на украински атаки, особено с дронове, припомня АФП.

Преди година USNI News, независимо издание на Военноморския институт на САЩ, съобщи, че руският флот е разположил няколко обучени делфина за защита на военноморската си база в пристанището на Севастопол. Морските бозайници били разположени в две отделни водни кошари, които се виждат на сателитни снимки.