"Вагнер": Путин направи грешен избор, скоро ще имаме нов президент

"Путин направи грешен избор. Още по-зле за него. Скоро ще имаме нов президент". Това гласи текстово съобщение в телеграм, написано от профила на частните наемници "Вагнер".

По-рано Путин направи изявление, в което нарече действията на лидерът на "Вагнер" Евгений Пригожин "нож в гърба".

"Бъдещето на Русия е поставено на карта, ще защитя страната си", поясни президентът в обръщение към нацията и обвини Запада за въоръжения преврат на Пригожин.

„Вагнер“ почна сваляне на военното командване на руската армия, като взеха контрола над град Ростов на Дон. Те вече са във Воронеж, на 500 км от Москва. Там, както и в цялата Московска област, бе обявен "извънреден режим".

По-рано днес Пригожин призова военния министър Сергей Шойгу и шефът на генералния щаб на руските въоръжени сили Валерий Герасимов да отидат в Ростов при него, иначе „ще блокираме град Ростов и ще се насочим към Москва“.