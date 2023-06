Частни самолети излитат от Москва за Турция, бягат ли богаташи от пуча

"Все повече частни самолети без обявена дестинация или с дестинация Турция се появяват над Москва.

Те се опитват да избягат", посочва потребител в туитър, който следи въздушното пространство над руската столица.

По-рано частните наемници от групата „Вагнер“ с лидер Евгений Пригожин почнаха сваляне на военното командване на руската армия, като обявиха, че град Ростов на Дон е под техен контрол. По последна информация вече са във Воронеж, на 500 км от Москва. Столицата и Московска област са в "извънреден режим".

В реч към народа руският президент Владимир Путин нарече действията "нож в гърба" и национално предателство

В някои социални мрежи се твърди, че военното министерство в Москва е под контрола на генерал, за който не се знае дали е на страната на Пригожин или военния министър Сергеай Шойгу.