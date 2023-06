Самолетът на руския президент Владимир Путин излетя от Москва и пое на север, няма точна дестинация, но изглежда, че ще кацне в Санкт Петербург. Това показват данни на сайта Flightradar24.

Предполага се, че Путин бяга от настъпващата военна колона на частните наемници "Вагнер" начело с Евгений Пригожин, които след като поеха контрола на град Ростов на Дон, продължиха към руската столица.