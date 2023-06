Някои руски войски се изтеглят от Украйна и се връщат в Русия, за да спрат настъплението на групата "Вагнер". За това съобщи "Вишеград" в туитър.

В същото време, според съобщения в медиите, някои части се изтеглят от позициите си и отиват да подкрепят ЧВК "Вагнер".